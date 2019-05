Lewandowski und Neuer führen Bayern zu Pokalsieg

Diesmal waren die Münchner und insbesondere Robert Lewandowski nicht zu stoppen. Der Pole brachte mit seinem Tor in der 29. Minute sein Team auf Kurs und machte in der 85. Minute mit dem 3:0 alles klar. Beide Treffer waren bemerkenswert. Den ersten erzielte der Stürmer nach einer Flanke von David Alaba mit dem Kopf im Fallen und mit Rücklage, den zweiten nach einem Solo mit einem intelligenten Abschluss. Auch das 2:0 von Kingsley Coman eine knappe Viertelstunde vor Schluss war sehenswert.

RB Leipzig bestritt seinen ersten Cupfinal und hatte den ersten Titel seiner noch jungen Vereinsgeschichte im Visier. Der Aussenseiter gab immer wieder mal den Ton an, scheiterte aber in den entscheidenden Momenten an Bayerns Goalie Manuel Neuer. Dieser zeigte nach über einmonatiger verletzungsbedingter Absenz eine starke Leistung. In der 11. Minute verhinderte er mit einem Reflex das 0:1 von Yussuf Poulsen und in der 48. Minute stoppte er Emil Forsberg im 1:1-Duell.

Happy-End auch für Neuer

Wie Bayern München im Allgemeinen war auch Neuer im Speziellen in der laufenden Saison wiederholt in die Kritik geraten. Nun gab es für den Goalie und den Serienmeister ein Happy-End. Franck Ribéry Arjen Robben und Rafinha bekamen in den letzten Wochen den verdienten, pokalreichen Abschied, währenddessen der Abgang von Trainer Kovac unwahrscheinlicher geworden ist.

Der Cupsieg ist nämlich nicht zuletzt der Triumph von Kovac. Der Kroate schaffte bislang Unerreichtes: Er gewann als erster Trainer mit zwei verschiedenen Vereinen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den deutschen Cup. Und er holte als Erster sowohl als Spieler als auch als Trainer mit Bayern München das Double. Für den Vorzeige-Klub ist es schon das elfte Double, das neunte in den letzten 20 Jahren.

Kurztelegramm:

Leipzig - Bayern München 0:3(0:1). - 74'322 Zuschauer (in Berlin). - Tore: 29. Lewandowski 0:1. 78. Coman 0:2. 85. Lewandowski 0:3. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).