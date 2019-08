Lara Dickenmann tritt aus Nationalteam zurück

Für die Schweiz stand sie letztmals in den Playoff-Partien der WM-Qualifikation gegen Belgien im Oktober 2018 auf dem Rasen. Danach hatte sie sich in einem Champions-League-Spiel der Wolfsburgerinnen einen Kreuzbandriss zugezogen, an dem sie lange laborierte.

Trotz ihres Rücktritts werde sie die Schweizer Spiele selbstverständlich weiterhin verfolgen, sagt die achtfache Schweizer Fussballerin des Jahres und blickt dankbar auf ihre Zeit als Schweizer Nationalspielerin zurück: «Die 17 Jahre im Nationalteam haben mir alles bedeutet. Es war sehr speziell als junge Frau zum ersten Mal dabei sein zu können und später zusammen mit anderen Spielerinnen ein international wettbewerbsfähiges Team aufzubauen. Durch das Nationalteam erhielt ich die Möglichkeit, an einer WM und EM dabei zu sein und mich als Spielerin und Person weiterzuentwickeln.»

Abschiedsspiel für die Rekordspielerin

Lara Dickenmann wird im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels am Dienstag, 3. September 2019, in Schaffhausen gegen Litauen offiziell verabschiedet, wie der Schweizer Fussballverband in einer Medienmitteilung schreibt. Mit 53 Treffern im Schweizer Trikot ist Dickenmann gemeinsam mit Ana Maria Crnogorcevic Rekordtorschützin. Auch ihre 135 Länderspiele sind Rekord.

Dickenmann wurde zudem viermal Schweizer Meisterin (mit Sursee und dem FC Zürich), sechsmal französische Meisterin mit Lyon und dreifache deutsche Meisterin mit Wolfsburg. Mit den Französinnen gewann sie zudem zweimal die Champions League.