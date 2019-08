«Ich äussere mich selten zu Schiedsrichtern, aber heute war es Scheisse», sagte Baumgart, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von dem Unparteiischen Tobias Welz wegen Protestierens verwarnt worden war. «Wir wollen mit Emotionen da sein, und so werden die Emotionen weggenommen.» Und: «Langsam werden wir schwachsinnig.»

Später in der Pressekonferenz räumt der Paderborner Trainer jedoch ganz sachlich ein: «Ich habe etwas gemacht, was ich nicht machen sollte: Ich habe meine Mütze geschmissen. Die Gelbe Karte war völlig in Ordnung.» Mehr als diese Verwarnung habe ihn das Verhalten des Schiedsrichters geärgert, eine Form der Zurückweisung, als er Welz nach dem Halbzeitpfiff auf dem Platz ansprechen wollte.

Wir müssen vorsichtig sein



Dass Paderborns Geschäftsführer Martin Przondziono diesen Umgang später eine «Respektlosigkeit» nannte, ging Baumgart allerdings auch zu weit. «Mit Aussagen wie Respektlosigkeit müssen wir vorsichtig sein», meinte er. «Ich habe mich in vielen Situationen nicht gut gefühlt bei den Entscheidungen des Schiedsrichters. Aber das liegt heute vielleicht auch daran, dass ich Trainer des SC Paderborn bin.»

Seit dieser Saison können Gelbe Karten in der Bundesliga auch an Trainer verteilt werden. Vier Verwarnungen ziehen automatisch eine Sperre von einem Spiel nach sich.

Erstes Gelb-Rot in England

Einen Schritt weiter ging Slaven Bilic vom englischen Zweitligisten West Bromwich Albion. Der kroatische Fussballtrainer hat als erster Coach Gelb-Rot kassiert. Kroatiens ehemaliger Nationaltrainer sorgte am Samstag im Auswärtsspiel bei Derby County (1:1) für die unfreiwillige Premiere.

In der turbulenten Partie war Bilic in der ersten Hälfte mit Gelb verwarnt worden, weil er lautstark gegen eine von insgesamt drei Strafstoss-Entscheidungen in dem Spiel protestiert hatte. Als der frühere Profi des Karlsruher SC in der zweiten Hälfte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erneut meckerte, weil er einen Eckstoss für seine Mannschaft forderte, zeigte ihm Schiedsrichter Gavin Ward Gelb-Rot.