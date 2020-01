Land in Sicht

Am meisten wirbelt noch der Trainer. An der Seitenlinie springt er auf und ab, der pro­minenteste Neue im Walliser Team. Ricardo Dionisio ist ein filigraner, schmächtiger Typ, der mit grossem Einsatz coacht. Wucht vermag das zunächst keine hervorzurufen. «Wir waren nervös», sagt er später, «warum, weiss ich auch nicht.»

Faivre erneut nicht stilsicher

Der Verwaltungsplan der Thuner scheint zunächst gut aufzu­gehen, vor allem auch, weil sie ihre Konter oft gefährlich ausspielen. Vieles führt über Castroman, einiges über Tosetti. Weil aber das 3:0 nie fällt (Rapp hat vor der Pause die beste Chance, verrennt sich aber) und Sion nach dem Seitenwechsel das Feuer seines Trainers langsam auf den Platz zu tragen vermag, trifft ein, was einzutreffen drohte: Sion schiesst ein Tor.

Joker Doumbia wird zwar durch Nicolas Sutter sehenswert geblockt, Ermir Lenjani aber ist für den Nachschuss zur Stelle. Und Sion hat Möglichkeiten für den Ausgleich, gut eine Handvoll sind es in dieser Druckphase ab der65. Minute.

Mal segelt Thuns Goalie Guillaume Faivre, der erneut nicht immer stilsicher wirkt, unter einer Flanke hindurch, dann köpfelt Lenjani knapp vorbei. «Wir sind nach wie vor nicht mit dem grössten Selbstver­trauen unterwegs», befand Sportchef Gerber später.

Thun zitterte, es war an diesem Nachmittag nicht nur überzeugend, aber Thun fiel diesmal nicht auseinander. «Ich hatte nie das Gefühl, dass wir noch Gefahr laufen würden, die Partie zu verlieren», sagt zumindest der Spieler des Spiels mit einem Tor und einem Assist – der «Castro-man of the match», wenn man so will.

«Es war wohl jedem von uns bewusst, was für eine Chance das für uns war», sagt Castroman zum Ausrutscher von Xamax bereits am Samstagabend gegen Servette (1:2). Ihn habe das motiviert, wohingegen Basil Stillhart findet, es habe eher «Druck von uns genommen».

Die Frage, wie man mit diesem ständigen Seitenblick auf Xamax jetzt bis zur Direktbe­gegnung am 1. März umzugehen gedenkt, trieb in den Thuner Reihen nach dem erfolgreichen Wochenende niemanden um. «Wir schauen von Woche zu Woche», sagt Gerber.

«Ohne Leiden geht es nicht»

Im Erfolg fällt alles leichter, das darf am frühen Sonntagabend sogar der so gar nicht erfolgsverwöhnte FC Thun erfahren. Zwei Punkte Rückstand sind es noch auf Xamax nach dem «6-Punkte-Wochenende». Das Leiden aber will Schneider diesem Unterfangen Ligaerhalt nicht absprechen, «ohne geht es nicht im Abstiegskampf». Es kommt ihm nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison überhaupt und seit Mai 2019 etwas leichter über die Lippen als auch schon. Der FC Thun hat Land in Sicht.