Schwalbt sich Ronaldo hier zum Matchwinner?

Und der Portugiese liess es sich nicht nehmen, den fälligen Strafstoss selber zu verwandeln. Mit seinem Tor zum 2:1-Heimsieg sicherte er Juventus die Rückkehr an die Tabellenspitze, nachdem Inter Mailand diese am Dienstag mit einem Sieg gegen Brescia eingenommen hatte.

Gegen 10 Spieler gelingt kein Tor

In der 36. Minute war der Serienmeister zwar dank eines Tors von Captain Bonucci in Führung gegangen, doch nur vier Minuten später gelang Kouamé der Ausgleich für Genua. Dabei nahm der Offensivspieler jedoch jede Menge Glück in Anspruch. An der Strafraumgrenze schoss er sein eigenes Standbein an. Von dort trudelte der Ball an Buffon vorbei ins Tor, der sich schon in die andere Ecke aufgemacht hatte.

In der zweiten Halbzeit durfte Juventus dann rund 40 Minuten in Überzahl sein Glück versuchen, nachdem Cassata mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Doch die alte Dame schaffte es einfach nicht, aus der Überzahl Profit zu schlagen. Nachdem Genuas Ersatzgoalie Marchetti Rot gesehen hatte (57. Minute) und Rabiot (87.) ebenfalls mit Gelb-Rot frühzeitig in die Kabine musste, bedurfte es Ronaldo, um Juventus Turin doch noch zum Sieg zu schiessen.