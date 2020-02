Klinsmann wollte mehr Power, jetzt schleicht er sich davon

Denen hielt Klinsmann in seiner Mitteilung, die lange vor dem Gespräch mit Preetz verfasst worden sein muss, nun vor, ihm nicht genug Vertrauen und Zusammenhaltsgefühl gegeben und Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht zu haben. Daher «kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden», hiess es im Wortlaut.

«Himmelfahrtskommando»

Was das konkret heissen soll, blieb zunächst offen. Klinsmann stand nicht für eine Pressekonferenz zur Verfügung. Er schlich sich davon – und meldete sich dann ausgerechnet via «Bild», die Zeitung, die ihn einst diffamiert hatte und in Berlin zu seiner grossen Alliierten wurde. In dem Interview behauptete Klinsmann, «ein Himmelfahrtskommando» übernommen zu haben – und bestätigte, was zuvor aus verlässlichen Quellen gesprudelt war: dass es unter anderem Diskrepanzen im Hinblick auf die Dauer und Ausgestaltung der Tätigkeit Klinsmanns gab. «Nach meinem Verständnis sollte ein Trainer – nach dem englischen Modell – die gesamte sportliche Verantwortung tragen. Also auch für die Transfers. Das gibt der Position wesentlich mehr Power», sagte Klinsmann. Dazu kamen weitere Faktoren. Schon bei der tagelangen Posse im Januar um Klinsmanns zunächst ungültige Trainerlizenz soll er die Unterstützung der Hertha-Bosse vermisst haben.

Klinsmann hatte im November Ante Covic abgelöst; sein Nachfolger ist der bisherige Assistent Nouri, der einst Chefcoach bei Werder Bremen war. Der Wunschtrainer der Fans, Niko Kovac, steht weiter nicht zur Verfügung. Nouri, hiess es, soll «vorerst» bleiben, am Samstag in Paderborn auf der Bank sitzen und die Qualität betreuen, für die Klinsmann und die Windhorst-Millionen sorgten: Hertha kaufte im Winter Santiago Ascacíbar (Stuttgart/10 Millionen), Krzysztof Piatek (AC Milan/27) und Cunha (Leipzig/18), sowie den vorerst ausgeliehenen Lucas Tousart (Lyon/25). Die nach oben strebende Hertha ist damit in den Top 10 Europas in Sachen Transferdefizit. Im Hier und Jetzt der laufenden Saison, und nicht in fernen Sphären.