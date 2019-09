Keine Kaste im Kasten

Als sich Andreas Hirzel am Samstagabend schlafen legt, weiss er nicht, was ihn am Sonntag erwarten wird. Der Goalie hat Anfang September in der Liga debütiert, ist nach der Länderspielpause im Cup zum Einsatz gekommen. Es sind Indizien, die darauf hindeuten, dass er im Duell mit dem langjährigen Thuner Torhüter Guillaume Faivre vorne liegt und beim FC Zürich den Vorzug erhalten wird. Wissen tut das Hirzel nicht. Erst tags darauf, Stunden vor der Partie, erfährt er, dass er auch wirklich spielt.