Kein grosser Name, dafür ein bisschen Fado

Seine Trainerkarriere beginnt früh, weil Dionisio immer wusste, dass er es als Spieler nicht nach oben schafft. Mit 19 verlässt er seinen Geburtsort Arruda dos Vinhos, um an der Universität Lissabon zu studieren und dort später zu unterrichten. Gleichzeitig treibt er seine Trainerausbildung voran. Der Portugiese João Alves holt ihn 2010 für drei Jahre zu Servette Genf. Dort lernt er Oscar Londono kennen, der in Sion sein Assistenztrainer ist. Neben Servette und den Clubs aus dem arabischen Raum arbeitet Dionisio bei Portugals vier Grossen: Porto, Sporting, Benfica und Braga; auch da vor allem unter José Peseiro.

Dieser Peseiro ist am Dienstag in Venezuela Nationaltrainer geworden und bot seinem Schüler an, wieder sein Assistent zu sein. Dionisio lehnte ab. Er hat jetzt eine Aufgabe in Sion.

Nie hat Dionisio in seiner Karriere länger als drei Jahre an einem Ort gelebt. Für ihn passt das. Solange er den Fussball hat, ist alles gut. Abschalten kann er ohnehin nicht. Alles dreht sich ständig weiter. «Der Fussball ist immer in meinem Kopf», sagt er. Wenn er mit seiner Frau Urlaub macht, besucht er in der ersten Woche die Clubs in der Region, in der zweiten versucht er, sich an den Strand zu legen. Auch weil der Fussball so viel Platz einnimmt, ist Dionisio mit 37 Jahren bereits zum zweiten Mal verheiratet. Mit seiner Frau und der dreijährigen Tochter lebt er im Wallis, wo Mitte der Woche das Taktik-Training für das Spiel gegen YB unmöglich ist, weil Schnee auf dem Kunstrasen liegt.

Der Feinfühlige

Seine warme Heimat vermisst Dionisio nicht. Aber die vertrauten Menschen, von denen er getrennt ist. Es gebe ein Wort, sagt er, das dieses Gefühl beschreibe und das man kaum übersetzen könne: Saudade, dieser Weltschmerz und das Hauptmotiv des portugiesischen Fado. Als Dionisio das erzählt, wird seine Stimme rhythmischer, melodiöser. Er scheint das Gefühl besingen zu wollen. Ein klein wenig schwingt der Fado mit in diesem Moment, hier in diesem dekorierten und doch schmucklosen Container.

Dionisio ist aufmerksam und schaut dem Gegenüber in die Augen, wenn er spricht. Meist redet er ruhig. Aber wenn ihn ein Thema aufwühlt, dann ändert sich der Ton. Er lehnt sich über den Tisch, als er schildert, wie er beim FC Sion zugesagt hat und Stade Nyonnais von einem Wechsel nichts wissen wollte. Er hatte in der Promotion League einen Vertrag bis 2021, und auch bei Dijon in der Ligue 1 sei er im Gespräch gewesen, erzählt Dionisio. Christian Constantin sagt, er habe Nyon eine Entschädigung von 50'000 Franken angeboten. Das entspricht rund sechs Monatslöhnen Dionisios. Nyon habe abgelehnt.

Der Frische

In Sion verdient Dionisio deutlich mehr. Dafür erwartet Constantin von ihm «de la fraîcheur» – frischen Wind in der Mannschaft, über die sein Sohn und Sportchef Barthélémy Constantin im Dezember gesagt haben soll: «Sie ist tot.» Zweifel habe er keine, sagt Dionisio über seine Arbeit. Constantin hat dem Mann mit dem jugendhaften Selbstbewusstsein einen Vertrag bis Ende Saison gegeben. Im Sommer wollen Club und Trainer über die kommenden zwei Jahre reden. Spätestens dann werden die Männer im Bistro wissen, wer Ricardo Dionisio ist.