Drmics verschossener Penalty. (Video: SRF)

Okafor ist eines dieser aufregenden Talente, das in Zukunft der Schweizer Offensive das geben kann, was Stürmer Haris Seferovic in den beiden Partien der Final Four gefehlt hat: «Die nötige Frechheit.» Sein Captain Granit Xhaka findet: «Wir sind nicht weit weg von den Topmannschaften. Es fehlt wenig, manchmal auch etwas Glück.» Obwohl, Glück haben die Schweizer an diesem Nachmittag reichlich. Dreimal treffen die Engländer Aluminium, dazu packt Goalie Yann Sommer gleich vier Big Saves aus und rettet sich und seine Teamkollegen so ins Penaltyschiessen. Weil er dort keinen der Schüsse parieren kann, muss er später bilanzieren: «Es ist schade, müssen wir nun mit zwei Niederlagen wieder nach Hause, aber ein Penaltyschiessen ist eine Lotterie.»

Dennoch findet Trainer Vladimir Petkovic tröstende Worte: «Ich muss meinen Spielern ein grosses Kompliment machen, wie sie trotz der Müdigkeit gekämpft und alles versucht haben. Wir hätten mehr verdient gehabt.» Auch der etwas angesäuerte Fabian Schär zieht ein positives Fazit dieser Nations-League-Kampagne: «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns für das Turnier der vier besten Teams qualifiziert haben.»

Ein Turnier, das den Schweizern offensichtlich die letzten Nerven, aber auch Energiereserven abverlangt hatte. «Am Schluss war ich körperlich am Ende, aber das ging allen so. Es war eine lange Saison», sagt Schär. Deshalb freuen sich er und seine Teamkollegen jetzt auf die Ferien. Während Shaqiri rund einen Monat ausspannen und seine Wadenverletzung auskurieren kann, weiss Schär noch nicht, wann es mit der Saisonvorbereitung los geht. «Da kriege ich noch Bescheid», sagt der Innenverteidiger. Was er nicht sagt: Der Grund für die Ungewissheit ist wohl, dass ein Wechsel innerhalb der Premier League im Raum steht. Gut möglich also, dass für den Ostschweizer die ohnehin lange Saison noch etwas weiter geht. Zumindest am Verhandlungstisch.