«Ich habe sehr viele Schutzengel gehabt»

Wie sind Ihre Erinnerungen an den Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 19. Oktober?

Ich habe für ein paar Stunden eine Amnesie. Ich weiss nur noch, wie wir im Stade de Suisse nach dem Spiel von YB gegen Xamax zu viert in ein Taxi stiegen und dann unterhalb des Bollwerks in der Innenstadt ausstiegen. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist das Aufwachen im Spital am Sonntagmorgen.

Sie wurden beim Überqueren der Strasse von der Schützenmatte her Richtung Innenstadt von einem Auto angefahren und mitgerissen…

… ja, es gab einige Zeugen, und mittlerweile weiss ich auch ziemlich genau, wie es ablief. Wir wollten über die Strasse und sahen ein Auto, das nicht so schnell fuhr, hatten also genügend Zeit. Aus unserem toten Winkel muss dann ein zweites Auto die Fahrbahn gewechselt und das andere Fahrzeug überholt haben. Ein anderer YB-Mitarbeiter wurde nur leicht touchiert, aber mich hat es voll erwischt.

Es hiess in einigen Medien, sie seien 60 bis 80 Meter durch die Luft gewirbelt worden.

Das ist völlig übertrieben. Ich wurde voll erwischt, das schon, und lag irgendwann am Boden. Ich hatte sehr viele Schutzengel.

Zum Beispiel zwei Ärzte, die den Unfall zufällig beobachtet hatten und sofort die notwendigen Erste-Hilfe-Aktionen in die Wege leiteten. Sie sollen sehr viel Blut verloren haben.

Genau, das war natürlich enormes Glück, das weiss ich. Ich wurde auch danach im Inselspital auf der Überwachungsstation perfekt behandelt. Mir ist klar, dass die Sache ganz anders hätte ausgehen können.

Wir nehmen an, dass Sie um 1.45 Uhr eher nicht den Fussgängerstreifen benutzt haben und schon ein paar Stunden unterwegs waren.

(schmunzelt) Ja, es hat sich wieder einmal gezeigt, dass es nicht immer sinnvoll ist, ungeduldig zu sein und etwas möglichst schnell zu tun. Alkohol hat nicht zum Unfall geführt. Ich war zu wenig vorsichtig.

Und der Autofahrer soll zu schnell gefahren sein.

Das weiss ich nicht aus offiziellen Quellen. Ich kann auch nichts dazu sagen. Und es spielt auch keine Rolle, weil ich niemandem anderes die Schuld an meinem Unfall geben will. Es tut mir für alle leid, was passiert ist.