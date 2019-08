«Ich als Captain? Das würde mich sehr freuen»

Zum Beispiel Stürmer Nicolas Pepé, der für 80 Millionen Euro aus Lille gekommen ist und mit dem nicht unbedingt zu rechnen war?

Ich kann noch nicht so viel zu ihm sagen, da er erst am Freitag und Samstag mit uns trainiert hat. Am Sonntag sind wir dann ja nach Barcelona geflogen zum Spiel. Aber er könnte mit Auba (Pierre-Emerick Aubameyang, d. Red.) und Alexandre Lacacette für viel Musik im Sturm sorgen.

Liverpool hat letzte Saison nur ein Meisterschaftsspiel verloren und trotzdem reichte es gegen ManCity nicht zum Titel. Eigentlich wahnsinnig! Erwarten Sie wieder so eine enge Meisterschaft?

Absolut! Es zeigt, wie gross die Konkurrenz ist. Und nicht nur an der Spitze, sondern bis zu Rang 8. Und am Beispiel Aston Villa (der Aufsteiger investierte 150 Millionen Euro ins Kader, Anmerk. d. Red.) sieht man, dass es weiter anziehen wird. Ich erwarte, dass es bis zum Schluss enorm eng bleiben wird.

Sie steigen bereits in Ihre vierte Saison bei den Gunners. Was erwarten Sie für sich persönlich?

Was ich mir bisher immer vorgenommen habe. Ich will mich laufend verbessern, an mir arbeiten und Schritt für Schritt weiterkommen. An Details feilen und Erfolg haben. Dafür ordne ich alles unter.