Hoeness rät Fremdkörper Boateng zu Wechsel

Das wirds dann also gewesen sein für Jérôme Boateng. Wie sollte er auch noch einmal für die Bayern auflaufen nach den vergangenen Tagen, in denen er sein Desinteresse an Club und Mitspielern mehrmals zur Schau stellte?

Am Samstag, nach dem 3:0 im Cupfinal gegen Leipzig, hielt er es nicht für angebracht, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen oder sich bei den mitgereisten Fans zu bedanken. Als der goldene Pokal übergeben und das Siegerbild geschossen war, verzog sich der 30-Jährige in die Katakomben des Berliner Olympiastadions. Als einziger Bayern-Spieler, während seine freudetrunkenen Teamkollegen auf dem Rasen die üblichen Tänze und Kapriolen aufführten.