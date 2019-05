Hier bekommt YB den Meisterpokal

Es war fast schon ein bisschen kitschig. YB führte 3:0 gegen Luzern. Locker, wie so oft in dieser Saison. Die Fans feierten schon, freuten sich auf den Pokal, den die Mannschaft nach Spielschluss in Empfang nehmen darf. Doch dann wurden sie doch noch überrascht, die Fans. Positiv. Denn Steve von Bergen, der Haudegen, der Captain, trifft im letzten Spiel seiner Karriere. Zum ersten Mal im YB-Dress. Zum dritten Mal in seiner Karriere. Klar, dass er frenetisch gefeiert wurde, als hätte dieses Tor die Meisterschaft entschieden.