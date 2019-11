Gespött und Schande, Stolz und Aushängeschild

Die Szene spielt irgendwann 1999. Eine von vielen Pressekonferenzen in jenem Jahr, an denen YB den neuen Sponsor verkünden will. Oder den neuen Investor, Besitzer, Heilsbringer.

YB ist am Ende. Auf der Geschäftsstelle im baufälligen Wankdorf arbeitet nur eine bedauernswerte Sekretärin, Matcheinnahmen von ein paar Tausend Franken werden sofort benutzt, um auf der Post Rechnungen zu bezahlen. Es fehlt an allem und noch mehr, in erster Linie an Geld, aber auch an Erfolg, Zuschauern, Stadion, Konzept, Perspektive. Diese Liste liesse sich schier endlos erweitern. YB ist Gespött und Schande Berns.