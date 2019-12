«Gerrardo» und die Wachablösung im Schaufenster

Auf den ersten Blick mögen sie nicht viel gemeinsam haben. Zumal sie sich am Donnerstagabend in ziemlich verschiedenen Gefühlswelten begegneten. YB-Trainer Gerardo Seoane musste nach dem 1:1 in Glasgow eine ungenügende Leistung erklären, sein Gegenüber, Rangers-Coach Steven Gerrard, durfte sich als der Trainer feiern, der den Rangers erstmals seit 2012 wieder einen europäischen Frühling beschert.