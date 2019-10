Gegen YB triumphiert der FCZ nur im Cup – auch heute?

In diese Zeit fallen aber auch zwei Cupspiele. Wenigstens die dienen dazu, dem FCZ für heute Mut zu machen. Er gewann sie beide, erst noch in Bern: zuerst während der Abstiegssaison 2015/16 im Achtelfinal 3:1, dann am 27. Mai 2018 im Final 2:1. In diesem Endspiel profitierte der FCZ sicher davon, dass die Berner nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft seit 32 Jahren noch siegestrunken unterwegs waren, allerdings war er an diesem Tag selbst auf den Punkt bereit.

Der Schlüssel zum Sieg

Der FCZ trat so auf, wie er das am Sonntag gegen Basel wieder getan hat. Und wie er es heute wieder tun muss, wenn er eine Chance haben will. Engagement, Leidenschaft, Intensität, Mut – davon hat Magnin am Sonntag als Schlüssel zum Sieg gesprochen. «Als Trainer weiss man immer, wie die Mannschaft spielen soll», sagt er, «aber es geht nicht immer so, wie man will.» Das ist sein Problem, es hat ihn in die Kritik gebracht und mit ihm die Mannschaft und die Führung.

«Zu Recht» sei das passiert, sagt Thomas Bickel, «wir dürfen nichts schönreden.» Bickel ist der Sportchef und von der Art her das Korrektiv zu Ancillo Canepa und Magnin, ausgeglichen, gemässigt, egal, wie es gerade läuft. Wo andere am Sonntag «überragend» sagten, reicht ihm ein «Gut», um die Leistung der Mannschaft zu werten. «Schade, dass nur 11 000 Zuschauer da waren», sagt er, «aber das müssen wir uns erarbeiten, dass wieder mehr kommen.»

Thomas Bickel sieht die Perspektiven der Mannschaft. Dass er sie gar als «super» bezeichnet, will etwas heissen.

Am Dienstag ist er in Bern an einem Workshop der Sportchefs, er berichtet von einer sehr lebhaften und inspirierenden Atmosphäre. Nur mit Christoph Spycher hat er keine Einigung gefunden, wer denn heute Abend gewinnt. Dass der FCZ in Bern antreten muss, weil die Grass­hoppers bei der Auslosung der Achtelfinals zuerst ein Heimspiel bekamen, liegt Bickel «auf dem Magen». Er stellt sich eben vor, wie die Stimmung dank des Sieges gegen Basel heute im Letzi­grund sein und wie eine Dynamik entstehen könnte.

Der Sportchef hat am Sonntag die Bestätigung bekommen, wozu die Mannschaft fähig ist. Er redet von ihrer Jugend, von Rüegg, Omeragic, von Sohm und Domgjoni und auch von Tosin, alle zwischen 17 und 21. Er sieht die Perspektiven. Dass er sie gar als «super» bezeichnet, das will schon etwas heissen.