Okafor schiesst den FCB in den Cup-Viertelfinal

Mehr Durchschlagskraft erforderlich



Ein Klassenunterschied war zuvor kaum auszumachen gewesen zwischen dem Dritten der Challenge League und dem Fünften der Super League. Die Partie dümpelte im kaltnassen Herbstregen meist so vor sich hin. Und lange konnte GC darauf hoffen, einen Lucky Punch zu landen.

Doch dazu hätte es mehr Durchschlagskraft in der Offensive gebraucht. Mehr Geschwindigkeit in den Umschaltmomenten. Mehr Mut, auch einmal mehr als bloss einen oder zwei Spieler in den gegnerischen Strafraum zu bringen. So aber kam GC zu seiner grössten Chance erst in der Nachspielzeit. Bezeichnend, dass es ein Freistoss war, der Baba Souare zum Abschluss kommen liess. Sein Kopfball aus wenigen Metern landete aber genau in den Händen von Goalie Marius Müller. So verabschiedete sich GC mit einer 0:1-Niederlage aus dem Cup – und kann sich ganz auf den Kampf um den Barrageplatz in der Challenge League konzentrieren.



Sion mit Mühe eine Runde weiter



Obwohl der FC Sion durch Kasami auswärts in Linth bereits nach zehn Minuten in Führung ging, taten sich die Sittener gegen den Erstligisten in der Folge schwer. Die Linther kamen zwischen der 24. und der 33. Minute gleich zu zwei Grosschancen auf den Ausgleich: Zuerst schlenzte Ilic den Ball nur um Zentimeter am Lattenkreuz vorbei, danach sah Sabanovic seinen noch abgefälschten Kopfball von Sion-Goalie Mitrushkin mirakulös pariert. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kamen dann aber die Walliser dem zweiten Treffer des Spiels am nächsten, als Seydou Doumbia mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf.

Nach der Pause blieben gefährliche Torszenen auf beiden Seiten Mangelware. Schuld daran war vor allem der aufgrund des starken Regens immer schlechter bespielbare Glarner Rasen. Als die Linther in der Nachspielzeit der Partie noch verzweifelt den Ausgleich suchten, verpassten zuerst Zock und Lenjani die Entscheidung, ehe Kasami Sekunden vor Schluss von der Mittellinie zum 2:0 ins leere Tor traf – und damit den Schlusspunkt setzte.



Telegramme



Stade Lausanne-Ouchy - Basel 1:2 (0:0)



Nyon. 750 Zuschauer. SR Klossner. Tore: 63. Eleouet 1:0. 75. Frei 1:1. 93. Okafor 1:2.

Basel:Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Riveros; Xhaka, Frei; Stocker (78. Pululu), Zuffi (63. Zhegrova), Bua (65. Okafor); Ademi.



Bemerkungen: Basel ohne Omlin, Van Wolfswinkel, Kuzmanovic, Ramires (alle verletzt).

Winterthur - Thun 1:0 (1:0)



5100 Zuschauer. SR Hänni. Tor: 36. Callà 0:1.



Thun: Hirzel; Gelmi (66. Karlen), Havenaar, Sutter; Glarner, Tosetti, Stillhart, Castroman, Kablan (77. Hefti); Rapp (79. Munsy), Chihadeh.



Bemerkungen:Thun ohne Hediger, Ziswiler, Bigler, Salanovic (alle verletzt) und Righetti (krank).

Verwarnungen:21. Havenaar. 30. Kablan. 38. Sutter. 57. Stillhart. 81. Callà. 83. Hefti (alle Foul).



Grasshoppers - Luzern 0:1 (0:0)



2976 Zuschauer. SR Tschudi. Tor: 83. Eleke 0:1.



Luzern:Müller; Kakabadse, Knezevic, Lucas, Sidler; Voca, Grether; Males (78. Matos), Ndiaye, Eleke; Margiotta (89. Mistrafovic).



Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Ndenge, Schulz, Arnold und Binous (alle verletzt). 36. Lattenkopfball Eleke.



Linth 04 - Sion 0:1 (0:1)



2700 Zuschauer. SR Fähndrich. Tore: 10. Kasami (Lenjani) 0:1. 97. Kasami 0:2.



Sion: Mitrjuschkin: Maceiras, Ndoye, Abdellaoui, Lenjani; Zock (89. Facchinetti), Toma; Kasami, Grgic (75. Kouassi), Fortune; Doumbia (66. Uldrikis).

Bemerkungen:Sion ohne Sion ohne Rafael, Fickentscher und Khasa (alle verletzt). 45. Pfosten-Kopfball von Doumbia. 92. Gelb-Rote Karte gegen Ismaili (Linth). Verwarnungen: 12. Lenjani. 47. Kasami. 83. Uldrikis (alle Foul).