Fischers Union kassiert Pleite in Leverkusen

Und als ob der Rückstand nicht schon genug gewesen wäre, leistete Sebastian Polter seinem Team in der 2. Halbzeit einen Bärendienst. Urs Fischer wechselte ihn nach gut einer Stunde ein, und gerade einmal zwei Minuten später war sein Arbeitstag dann auch schon beendet. Polter sah nach einem Foulspiel und dem Eingreifen des Video-Assistenten die Rote Karte.

Augsburg mit Unentschieden

Nicht ganz so schlimm wie für Fischer endete der Arbeitstag von Martin Schmidt. Der Schweizer Trainer beim FC Augsburg holte gegen den SC Freiburg zumindest einen Punkt. Nach seiner Gelb-Rot-Sperre kehrte Verteidiger Stephan Lichtsteiner zurück in die Startaufstellung, wo ebenfalls der Name von Ruben Vargas auftauchte. Nachdem Lucas Höler Freiburg in der 24. Minute Freiburg in Führung geschossen hatte, gelang Florian Niederlechner fünf Minuten vor der Pause der Ausgleich für Augsburg. Und Schmitts Team hatte am Ende noch Glück: Die Freiburger Höfler und Nils Petersen scheiterten in der Schlussphase am Aluminium. Lichtsteiner wie auch Vargas spielten durch, blieben aber grösstenteils unauffällig.

Bayern vorerst wieder an der Spitze

Kein Glück benötigten die Bayern gegen Aufsteiger Köln. Bereits in der dritten Minute war es Robert Lewandowski, der den deutschen Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena in Führung brachte. Damit macht er sich zum ersten Bayern-Angreifer seit 19 Jahren, der an den ersten fünf Spieltagen getroffen hat. Kurz nach der Pause war es erneut der Pole, der mit Saisontor Nummer 9 die Zwei-Tore-Führung herstellte. Bitter wurde es für die Kölner nach gut einer Stunde, als Verteidiger Kingsley Ehizibue mit seiner Notbremse gegen Philippe Coutinho einen Elfmeter verschuldete und zurecht vom Platz gestellt wurde. Der Brasilianer trat gleich selber vom Punkt an und verwertete – es war sein erster Treffer in der Bundesliga. Ivan Perisic sorgte mit dem 4:0 für das Schlussresultat. Die Bayern haben damit zumindest vorerst die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Bereits heute Abend (18:30 Uhr) kann RB Leipzig gegen Werder Bremen zurückschlagen und wieder am Meister vorbeiziehen.

Im Kellerduell feierte Hertha BSC den ersten Saisonsieg durch ein 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn, der damit als einziges Team der Liga noch nicht gewonnen hat.