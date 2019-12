Fifa setzt ein Zeichen im Kampf gegen Rassismus

Rassistische Vorfälle nehmen im Fussball und im Sport allgemein zu. Auch der Weltfussballverband Fifa sieht sich gezwungen, bei Vorfällen vermehrt einzugreifen. Deshalb wurde das Fifa-Disziplinarreglement 2019 aktualisiert. Dieses soll nun einer Nulltoleranz gegenüber Rassismus und Diskriminierung unterliegen. Und das neue Reglement zeigt bereits Wirkung.

After a tense week in, something to cheer for fans at Hong Kong Stadium. Hugely credible World Cup qualifying draw with Bahrain, marred slightly by an apparent racist gesture by Bahrain player at the end of the match #WCQ#HongKongProstestspic.twitter.com/u24ToT3iF7

