FC Thun: Vier gewinnt

Besser als Vierter waren die Thuner in insgesamt 17 Saisons in der höchsten Liga nur einmal, das war 2005 unter der Oberländer Ikone Hanspeter Latour im Prolog zum Champions-League-Märchen. 2015 wurden sie unter Urs Fischer, der mit Union Berlin am Tor zur Bundesliga steht, auch Vierter, standen jedoch nicht im Cupfinal. Insofern hat das Team von Schneider eine aussergewöhnliche und historische Saison absolviert.

Das kann leicht vergessen werden, weil Thun zuletzt gleich zwei annähernd einmalige Chancen vergeben hat: Im Cupfinal gegen einen Gegner, der passiv und alles andere als unwiderstehlich agierte. Und in der Liga, in der die Oberländer während eines halben Jahres in den Top 3 lagen, hinter ihnen Konkurrenten, die Punkte wegwarfen wie heisse Kartoffeln.

Rang 3 hätte den direkten Einzug in die Europa League garantiert und damit Fixeinnahmen von mindestens 4 Millionen Franken. Als Chris Kablan bei Sion nach 62 Minuten das 1:0 schiesst, ist dieser wieder zum Greifen nah.

Kurz darauf geht GC in Lugano gar in Führung, Thun ist tatsächlich auf Kurs zur Gruppenphase. Bis in die 86. Minute, dann gleicht Lugano aus und klettert auf Rang 3. Vier Minuten fehlen für vier Millionen. Am Ende sind die Oberländer nur deshalb nicht Dritter, weil ihr Torverhältnis um 2 Treffer schlechter ist als jenes der Tessiner.

Das sei schade, meint Lüthi und legt die Hand an seinen Hals, während er sagt: «Die Einnahmen aus der Europa League hätten dafür gesorgt, dass uns das Wasser nicht mehr bis hierhin steht.»

Zwar hat sich die finanzielle Lage des Vereins verbessert, das Eigenkapital aber ist mit 400'000 Franken bei einem Budget von 12 Millionen nach wie vor gefährlich dünn. Und dennoch ist bei Lüthi keine Enttäuschung spürbar, und schon gar nicht bei den Thun-Spielern, die den wertvollen Sieg in Sitten minutenlang gemeinsam mit den Fans feiern.

Die Thuner werden nun Anfang August die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League bestreiten, sie sind nicht gesetzt, können auf Gegner wie Eintracht Frankfurt oder die Wolverhampton Wanderers treffen, aber auch auf solche, denen sie auf Augenhöhe begegnen würden. Sie werden dies mit einer veränderten Mannschaft tun, Nelson Ferreira hört auf, Moreno Costanzo, zuletzt mit Formanstieg, erhält keinen neuen Vertrag.

Mit dem Verkauf von Marvin Spielmann an YB steht auch der Abgang eines Leistungsträgers fest, allerdings nimmt dieser Transfer, der Einnahmen von 1,5 bis 2 Millionen Franken brachte, den Druck, weitere wichtige Akteure zu verkaufen. Zudem stehen schon vier durchaus vielversprechende Zuzüge fest.

So oder so werden die Thuner gerüstet sein. Das hängt mit der Szene zusammen, die sich beim Schlusspfiff in Sitten ereignet.