FC Thun: Eigentlich ganz okay

Und gar nicht so viel hätte gefehlt, und plötzlich wären die Oberländer mit einer sehr guten Chancenauswertung in Führung gegangen und hätten möglicherweise mehr als einen Punkt aus dem sonnigen Tessin mitgenommen. «Wir hätten heute die totale Effizienz gebraucht», sagte dann auch Trainer Marc Schneider, als die Punkteteilung feststand.

Totale Effizienz hatte am vergangenen Wochenende Gegner Lugano beim 4:0-Sieg gegen den FC Zürich zelebriert. In Thun ist man also vorgewarnt gewesen, dass auch in dieser Saison die Spiele gegen die Tessiner nicht vergnüglich werden würden. Obwohl die Thuner in den ersten 15 Minuten mehrheitlich am Drücker waren, erlebten sie, wie ungemütlich es im Cornaredo sein kann: Die Luganesi prüften ihren Gast mit schnellem Spiel in die Tiefe, so entschärfte etwa Guillaume Faivre einen Schuss Numa Lavanchys nach 12 Minuten, der einen blitzschnellen Konter etwas zu zögerlich abgeschlossen hatte.

Gefahr ja, aber Effizienz diesmal nicht aufseiten der Tessiner. Auf das schnelle Umschaltspiel hatte Schneider seine Mannschaft vorbereitet gehabt, «wir haben uns im Vorfeld angeschaut, wie wir das lösen wollen, und haben auch Lösungen gefunden, konnten diese aber nicht so umsetzen», sagt Schneider.

«Ein Plus für uns»

Während Lugano in der Folge besser ins Spiel kam, verlor Thun etwas den Faden. Es folgte die 1:0-Führung, in der 18. Minute traf Marco Aratore. Lugano jubelte, Thun ärgerte sich. Und dann zeichnete Schiedsrichter Urs Schnyder mit seinen Händen dieses Rechteck in die Luft, das seit dieser Saison bedeutet, dass der Unparteiische das Video konsultiert. Schnyder sah ein Handspiel von Bottani, das dem Tor Aratores vorausging, und sobald die Hände bei einem Tor im Spiel sind, gilt es dieses zu annullieren.

Erstmals also kam der Video Assistant Referee bei einem Spiel der Thuner zum Einsatz – und zugunsten der Thuner. «Es war schon ein bisschen speziell», sagte Stefan Glarner zum Einsatz der Technologie, «es ist gut, dass ganz klare Fehlentscheide verhindert werden. In anderen Fällen kann man die Wiederholung 100-mal schauen und wird keinen eindeutigen Entscheid fällen können.»