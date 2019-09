FC Thun: Den Job erledigt

Roth, Jahrgang 2000, bestritt seinen ersten Ernstkampf in der ersten Mannschaft. «Er hat gut trainiert und sich diese Möglichkeit verdient», sagt Schneider. Der 18-Jährige fügte sich gut ins Team ein, vermochte jedoch seine mangelnde Erfahrung nicht ganz zu kaschieren.

Auch für einen anderen Spieler kam es zu einer speziellen Premiere. Basil Stillhart hat zwar bereits fünf Tore für Thun erzielt (alle in diesem Jahr), erst in Nyon aber siegen die Oberländer auch, nachdem die Nummer 10 getroffen hat. Das erzählt der Ostschweizer nach Spielschluss mit einem Lachen und zählt auch die Partien auf, in denen er einen Treffer erzielt hat: gegen GC (1:1; 24.2.), gleich zwei Tore reichten gegen den FCZ nicht zum Sieg (2:2; 10.3.), gegen Xamax (2:3; 31.3.) und den FC Basel (2:3; 3.8.).

Ob er befürchtet habe, dass der Ausgleich in der regulären Spielzeit auch im sechsten Anlauf fallen würde? Der 25-Jährige verneint: «Heute war ich ziemlich sicher, dass es klappt.» Am Ende ermöglichte sein Tor den Vorstoss in den Achtelfinal, in dem mit dem FC Winterthur Ende Oktober eine heikle Aufgabe wartet.