FC Basel: Welches Märchen hätten Sie denn lieber?

Mögen Sie es lieber harmonisch oder etwas blutrünstig? Wenn Sie bis zum Ende dieser Spalte durchhalten, haben Sie die Wahl! Profifussball ist ja oft märchenhaft. Geht etwas schief, tritt einer ab, gibt es Streit oder fehlt der Erfolg, bringen die Clubs eine möglichst harmlose Erklärung in Umlauf. Und in den Medien streuen die Abgesägten via Gerüchte ihre Version. Beim FC Basel geht derzeit viel schief, es trat Sportdirektor Marco Streller ab, es gab Streit – und das mit dem Erfolg ist auch so eine Sache.