Er verschoss einen Penalty, dann flogen die Steine

Umaru Bangura hätte zum Matchwinner werden können, zum Mann des Tages in Sierra Leone. Dann verschoss er den wichtigsten Penalty seines Lebens, und der Albtraum begann. Am Sonntag stand der FCZ-Verteidiger als Captain für Sierra Leone gegen Liberia auf dem Platz, es ging um alles und noch ein wenig mehr. Sein Land hatte das Hinspiel in der Vorqualifikation für die WM 2022 mit 1:3 verloren. Doch als man im Rückspiel vor Heimpublikum 1:0 in Führung ging, da kam die Hoffnung der sieben Millionen Einwohner des Diamanten-Staates wieder auf. Und als der Schiedsrichter in der 93. Minute auf Penalty für Sierra Leone entschied und sich Captain Bangura den Ball zurechtlegte, da war das Weiterkommen greifbar. Bangura lief an, ein paar kurze Schritte, satter Schuss in die rechte Ecke – doch Torhüter Ashley Williams spekulierte richtig und verhinderte den Traum. Es blieb beim 1:0, Sierra Leone war ausgeschieden.