England schiesst Giftpfeile Richtung USA

Rapinoe schoss bisher fünf der 22 amerikanischen Treffer an dieser WM – sie liegt mit Landsfrau Alex Morgan und der Engländerin Ellen White an der Spitze der WM-Torschützinnenliste. Den Achtelfinal gegen Spanien und den Viertelfinal gegen Gastgeber Frankreich gewannen die USA jeweils 2:1, alle vier Tore erzielte Rapinoe. Die Stürmerin zelebrierte ihre Treffer, wie es sich für amerikanische Sportler gehört – mit viel Stolz und einer Geste, die um die Welt ging.

“How much do you hate the current president” Megan Rapinoe: “This much” pic.twitter.com/MhXMWUyD0w — Sean Yoo (@SeanYoo) 28. Juni 2019

Das brachte ihr auch Kritik ein. Piers Morgan, englischer, konservativer Newsmoderator und Trump-Supporter, gefiel diese Geste gar nicht. «Frau Rapinoe liebt sich selber ganz doll. Ich kann es nicht erwarten, dass unsere Löwinnen dieses gewaltige Ego einbeulen.»

Ms Rapinoe sure does love herself. Can’t wait to see our Lionesses dent that stupendous ego. pic.twitter.com/w5FzcnXvGQ — Piers Morgan (@piersmorgan) 28. Juni 2019

Giftpfeil gesendet. Doch Morgan schoss sich nur zwei Tage später selber ins Bein. Dann nämlich, als er ein Foto des englischen Cricket-Spielers Jonny Bairstow postete, der mit beinahe derselben Pose jubelte. Für diesen Fauxpas wurde Morgan unter anderem als Heuchler beschimpft.

Aber nicht nur der Newsmoderator schoss vor dem Duell in Richtung USA, auch der englische Nationaltrainer selbst hatte etwas zu bemängeln – natürlich nicht mit der Schärfe eines Morgan. Phil Neville hatte sich darüber ausgelassen, dass sich ein Staffmitarbeiter des US-Teams im selben Hotel hatte blicken lassen, in dem das englische Nationalteam residiert. Der 42-Jährige sagte, dass niemand in seiner Entourage so etwas je machen würde.

«Es ist kein unfairer Vorteil. Es wird keinen Einfluss auf die Partie haben. Ich habe das sogar lustig gefunden. Ich habe nur gedacht: ‹Was tun die denn da?›» Spionage stritt US-Trainerin Jill Ellis ab, und auch Neville zielte nie in diese Richtung. Die Amerikanerinnen interessieren sich für dieses Hotel als Unterkunft, wie Ellis sagte. Dann nämlich, wenn sie am Sonntag den Final (ab 17 Uhr live im Ticker) in Lyon bestreiten sollten, also an selber Stätte wie nun beim Halbfinal gegen England.