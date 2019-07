Ein wilder Ritt und ein stiller Mann im Glashaus

So weit kam es in Thun ja nicht. Aber die markanteste Neuerung im Schweizer Fussball in den letzten Jahren kann skurrile Folgen zeitigen, etwa: Der Mann des Spiels muss gar nicht im Stadion sein. Mann des Spiels am Samstag zwischen Thun und Xamax war vielleicht Raphael Nuzzolo mit seinen zwei Toren für Xamax, vielleicht war es auch Dejan Sorgic mit einem Treffer und viel Offensivdrang, aber es war nicht er: der Video Assistant Referee (VAR) im verglasten Raum in Volketswil bei Zürich. So weit, so gut. Dennoch gibt der VAR zu reden, gerade am Wochenende seiner Instandsetzung in der Super League. Er wird machen können, was er will, Gesprächsthema wird er noch eine Weile blieben.