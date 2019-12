Ein Paradies für Möchtegern-Sportchefs

Endlich! Nach wochenlangen, zähen Verhandlungen steht der Deal: Jadon Sancho, immer noch erst 19, wechselt von Dortmund zu Inter Mailand. Zugegeben, die finanzielle Schmerzgrenze ist längst überschritten, die Ablösesumme beträgt 140 Millionen Franken, zahlbar in vier Raten, dazu wechseln zwei Toptalente und mit Stefan de Vrij der Inter-Abwehrchef zu Dortmund. Es gibt unzählige Bonuszahlungen und Handgelder im Vertragswerk, die locker noch einmal 25 Millionen Franken ausmachen, der BVB wird mit 30 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt, Sanchos Ausstiegsklausel ab 2022 ist lächerlich tief – aber was solls?