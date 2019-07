Eben noch aussen vor bei YB, jetzt aussen stark bei Xamax

«Und plötzlich ging alles schnell», sagt Seydoux heute, nach dem 2:2 zum Auftakt in seine Saison mit Xamax. Auf der rechten Abwehrseite setzt YB viele Hoffnungen in Jordan Lotomba, der nach seiner langen Verletzung seinem Ruf als grosses Talent wieder gerecht werden soll. Und Janko ist ein Verteidiger vom Typ eines Kevin Mbabu: massig, aber trotzdem schnell. Für Seydoux war klar, dass er auf der rechten Abwehrseite einen schweren Stand haben würde. «Und nicht zu spielen in meinem Alter, das ist das Schlimmste.»

21 Jahre alt ist der Freiburger mittlerweile, er braucht Spielzeit in der Super League. Bei Xamax hat er gute Chancen darauf. Den Trainer Joel Magnin kennt er vom YB-Nachwuchs, «drei Jahre habe ich unter ihm gespielt». Am Samstag gegen Thun spielt Seydoux durch, auf der rechten Seite als Flügel im 3-1-4-2-System. Er sagt: «Die meisten haben uns zu Unrecht als Abstiegskandidat eingestuft. Wir haben Ambitionen.»

Mit einem kecken Auftritt haben die Neuenburger diese auch angemeldet. Und Seydoux kann man sich auf dem interessanten, wenn auch schwierigen Weg dieser Mannschaft gut als prägenden Faktor vorstellen.