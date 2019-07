Dieser Fallrückzieher ist selbst für Beachsoccer spektakulär

«Ein Tor ohne jegliche Logik», schreit der TV-Kommentator ins Mikrofon. In der italienischen Beachsoccer-Meisterschaft steht es im Spitzenspiel zwischen Catania und Viareggio 5:5, die Verlängerung muss entscheiden. Catania greift an, sucht gegen das Team, in dem der Schweizer Dejan Stankovic spielt, den Lucky Punch. Hoch versuchen sich die Catania-Spieler durch zu kombinieren, bis Gabriele Gori einen Pass abfängt. Er tut es aber nicht auf herkömmliche Weise. Nein, er nimmt den Ball direkt, per Fallrückzieher. Und von dort, der eigenen Platzhälfte aus, erzielt er den umjubelten 6:5-Führungstreffer für Viareggio. Doch sehen Sie im Video oben selbst.