Diese Fussballprofis sind noch auf der Suche

Das Branchenportal «Transfermarkt» führt so einige interessante Listen. Jene mit den aktuellsten Transfers etwa. Oder jene mit den jüngsten Wechselgerüchten. Dieser Tage alle gut geklickt, schliesslich ist es Sommer, also Transferzeit.



Eine Liste, die beinahe etwas untergeht, ist jene der vertragslosen Spieler. Dabei ist diese ebenso spannend – und seit dem 1. Juli um so manchen Namen ergänzt worden. Schliesslich enden die meisten Verträge zwischen Fussballer und Verein per 30. Juni. Haufenweise Namen zieren diese Liste. Viele davon nie gehört, aber jährlich sind auch immer wieder prominente Fussballer darunter. Das ist in diesem Sommer nicht anders.