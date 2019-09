«Die WM hat sicher etwas kaputt gemacht»

Seit der WM 2018 in Russland kam der 105-fache Nationalspieler bloss noch zweimal zum Einsatz: Am 11. September 2018 bei der 0:1-Niederlage im Testspiel in England und am 23. März beim 2:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Georgien. Aber Lichtsteiner macht kein Geheimnis daraus, dass er nicht freiwillig zurücktreten wird und das Kapitel Nationalteam für ihn nicht beendet ist. Aber wie weiter, wenn es zur Patt-Situation zwischen Petkovic und Lichtsteiner kommt?



Stephan Lichtsteiner, es ist gerade Länderspielpause. Geniessen Sie einen freien Nachmittag?

Keinesfalls. Ich bin gerade auf dem Weg ins zweite Training. Freie Tage gibt es vielleicht am Wochenende ab Freitag.

Sie sollten als Schweizer Captain aber woanders sein. Wie verdauen Sie Ihre wiederholte Nicht-Nomination?

Enttäuschungen gehören zum Sport und natürlich war ich enttäuscht, als der Trainer mir mitgeteilt hat, dass ich nicht dabei bin. Wie gesagt, ich habe mir hohe Ziele gesetzt und eines davon ist die EM 2020. Darauf trainiere ich hin. Aber ich verliere keine Energie wegen Entscheidungen, die ich nicht beeinflussen kann. Als Fussballer in meinem Alter geniesst man es noch viel mehr, weil man weiss, dass das Karriereende näher kommt. Ich gebe weiterhin Gas und schaue, dass ich meine Leistung auf dem Platz bringe, zeige dem Trainer, dass ich fit bin und auf höchstem Level spielen kann.



Aber genau da liegt die Crux. Sie wollen dem Trainer zeigen, dass Sie fit sind und sagen, Sie spielen bis es Sie «vertätscht», weil man aus der Nationalmannschaft nicht zurücktritt, sondern nicht mehr aufgeboten wird. Vladimir Petkovic hingegen sagt, ein Nationaltrainer könne keinen Nationalspieler in Pension schicken, bietet Sie aber meistens nicht auf. Im Schach nennt man das eine Patt-Situation. So ein Remis könnte Sie womöglich um einen schönen Abschied bringen. Gibt es wirklich keine Lösung?

Ich meine, das mit dem schönen Abschied ist ziemlich kitschig. Und Fussball ist keine kitschige Sache. Nationalmannschaft und Fussball ist gleich Leistung, nach Leistung soll er auch gemessen werden. Ob nun schöner, schlechter oder unwürdiger Abschied –die Besten sollen dabei sein und das entscheidet schlussendlich der Trainer. Ich stehe nach wie vor zu Verfügung. Die EM ist mein grosser Traum und dafür arbeite ich tagtäglich. Im Sommer 2020 werden wir sehen, ob ich es schaffe oder nicht.



Wie beurteilen Sie die Kommunikation mit dem Nationaltrainer?

Die Kommunikation mit dem Trainer ist immer gut gewesen. Er hat mich über seinen Entscheid informiert, und das gilt es zu akzeptieren. Ich habe kein Problem damit.



Wie häufig sprechen Sie miteinander und wie laufen die Gespräche ab? Tauscht man sich aus oder stellt Sie Vladimir Petkovic vor Tatsachen?

Ich weiss, das ist im Moment ein Riesenthema für euch Medien, aber das sind private Dinge, die sollten auch unter mir und dem Coach bleiben.



Aber dass das Image der Nationalmannschaft gelitten hat, sehen auch Sie, oder?

Man muss differenzieren. Die WM hat sicher etwas kaputt gemacht und im Moment ist wieder extrem viel Unruhe in die Gruppe gebracht worden. Auch in dieser Woche, und ich glaube, dass dies unnötig ist. Wenn man das objektiv und fair betrachtet, ist das sicher auch eine Schuld unserer Mannschaft, aber nichtsdestotrotz muss man die Kirche im Dorf lassen und zugeben: Diese Mannschaft feierte in den letzten Jahren grossartige Erfolge, auch wenn das letzte Jahr resultatmässig eines der schlechteren der den letzten acht war. Aber es ist ein Umbruch im Gang und das braucht Zeit. Es sind deshalb Fehler passiert und es werden weiter Fehler passieren. Aber deshalb muss man nicht jeden Stein umdrehen, denn letztlich zählen die Resultate, und die waren in den letzten Jahren wirklich schon sehr, sehr gut für ein Land wie die Schweiz. Und das muss man auch ehrlich sagen und darauf aufbauen.