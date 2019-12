Basel sei das bessere Team gewesen.«Wenn du keinen guten Tag hast und der Gegner einen guten Tag hat und beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, dann wird es schwierig. Ich kann der Mannschaft nicht den Vorwurf machen, dass sie es nicht probiert hat.»

Koller verlangte nach dem Spiel vom Donnerstag Verbesserungen



Sein Gegenüber an der Seitenlinie, FCB-Trainer Marcel Koller, analysierte trocken: «Wir mussten die ersten zehn Minuten besser spielen als in Russland (0:1-Niederlage am Donnerstag in der Europa League bei Krasnodar, Anm. d. Red.), wo wir sehr viele Abspielfehler hatten. Das hat das Team heute umgesetzt.» Nebst der höheren Konzentration bei eigenem Ballbesitz profitierten die Basler auch vom Spielwitz seiner Offensivleute. Edon Zhegrova glänzte, Arthur Cabral spielte Cedric Zesiger vor dem 1:0 aus.

Der 21-jährige YB-Verteidiger sagte nach dem Spiel: «Wir sind die ersten 15 Minuten nicht in die Zweikämpfe gekommen, sie hatten zu viel Platz und dann hat der FCB die Qualitäten, um Chancen zu kreieren.» Er liess durchblicken, dass die Basler mit mehr Gradlinigkeit spielten. «Wir haben es ihnen zu einfach gemacht heute. Wir waren eigentlich gut eingestellt, wir wollten mehr, aber wenn die letzte Entschlossenheit fehlt, dann wird es schwierig.»

