Die Könige Europas

Hier schiesst Guedes Portugal ins Glück. (Quelle: SRF)

Im Zentrum des Finals stehen mit Cristiano Ronaldo sowie Virgil van Dijk auch der beste Stürmer Europas (oder der Welt) und der beste Verteidiger Europas (und der Welt). Ronaldo enttäuscht keineswegs und wird dank seinen drei Treffern gegen die Schweiz Torschützenkönig des Finalturniers. Er steht aber für einmal im Schatten seiner Mitspieler Ruben Dias, Bruno Fernandes sowie Bernardo Silva, der als wertvollster Spieler des Final Four ausgezeichnet wird. Und van Dijk ist dominant und überzeugend wie gewohnt, seine Teamkollegen in der Offensive dagegen sind auch während des Sturmlaufs in der Schlussphase zu wenig zwingend.

Zweiter Titel für Portugal

Holland fehlte zuletzt an der EM 2016 sowie an der WM 2018 und ist auf dem allerbesten Weg, den personellen Umbruch im Nationalteam erfolgreich zu moderieren. Am Sonntag reicht es in Porto jedoch nicht für den Coup - und den zweiten Titelgewinn in der Geschichte nach der EM 1988. Es sind die Portugiesen, die zum zweiten Mal eine Trophäe gewinnen. Drei Jahre nach dem Triumph an der Euro in Frankreich, als sie den Gastgeber im Final 1:0 nach Verlängerung besiegten.