Die Fussballerinnen wollen auf der WM-Welle reiten

Testspiel statt Zürcher Derby zum Start

Nach dem Saisonauftakt der NLA von heute Donnerstag zwischen Luzern und Basel (19 Uhr in Kriens) finden am Samstag YB - Servette und St. Gallen-Staad - Lugano statt. Das ebenfalls angesetzte Zürcher Derby zwischen GC und dem FCZ dagegen wurde auf Mitte September verschoben. Grund dafür ist der Einsatz der FCZ-Frauen am Women’s Cup in Hägendorf SO. Morgen Freitag spielen sie gegen Juventus Turin, am Finaltag vom Sonntag entweder gegen PSG oder Milan. Für Tatjana Haenni, seit Anfang Jahr als Ressortleiterin beim Schweizerischen Fussballverband für eine bessere Positionierung des Frauenfussballs zuständig, ist die Überschneidung des Turniers mit dem Start der NLA «etwas unglücklich». Andererseits habe das Turnier die Unterstützung des Verbandes, sagt Haenni: «Wir erachten es als sehr positiv, dass sich Privatpersonen dafür ein­setzen, ein Turnier mit solch hochkarätiger Besetzung zu organisieren.» (wie)