Neue Doku blickt hinter die Kulissen der Nationalmannschaft

«Es wird hart werden»: Die beherzte Ansprache von Nati-Goalie Yann Sommer vor dem Spiel gegen Dänemark in der EM-Qualifikation. (Video: SFV)

Im zweiten Teil geht es in die Garderobe, der Zuschauer wird mitgenommen in die Umkleide des Schweizer Teams direkt im Vorfeld des Spiels in Dänemark. Yann Sommer schwört die Mannschaft ein, fordert von seinen Mitstreitern «Energie, Power und Härte». Die Spannung ist spürbar. Nur reicht das, um bei den Fans zu landen?

«So nahe warst du dem Schweizer A-Nationalteam vermutlich noch nie! Hier ein erster Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen in vier Teilen folgt. Super Support von eurer Seite, exklusive Einblicke von uns. Ready, steady, GO für #InTeam», schrieb der SFV als Ankündigung auf Facebook.

Wie nah ist der Fan der Nationalmannschaft wirklich?

Nur, nach dem Spiel, nach der 0:1-Niederlage gegen Dänemark, gibt es keine Einblicke in die Garderobe, keine Aufnahmen der Spieler im Spielertunnel. Nur Yann Sommer, der erklärt: «Natürlich waren wir sehr enttäuscht und die Stimmung schlecht.» Es bleibt unklar, was die Strategie des SFV ist. Und ob das schon alles war auf der Mission Imagekorrektur. Spätestens am 9. Januar, wenn Tami eine Pressekonferenz gibt, wird es diesbezüglich mehr Klarheit geben.