Der Sommerfahrplan der Super-League-Clubs

Sommertrainingslager haben trotz gutem Wetter und perfekten Trainingsplätzen in der Schweiz Tradition. So nutzt der FCB seit Jahren die idealen Bedingungen vor den Toren Münchens am Tegernsee. Seit 2017 ist Fügen im Zillertal der Partner von Meister YB, wenn es um die Sommervorbereitung geht.

Nicht alle brauchen einen Tapetenwechsel

Es geht aber auch anders: Der FCL und Xamax haben überhaupt keinen Tapetenwechsel im Programm. Die Idylle in der Zentralschweiz und am Neuenburgersee ist den beiden lokalen Vertretern ausreichend. Für den FCL ist eine Reise ins Sommerlager gar kein Thema. Bis auf die letztjährige Ausnahme unter Trainer Weiler – vier Tage im österreichischen Montafon – sind Mannschaft und Staff im Sommer meist in der Region geblieben.

«Wir haben ideale Bedingungen, sehr gute Infrastruktur und können uns perfekt auf die Saison vorbereiten», sagt Medienchef Markus Krienbühl. Zudem sei der FCL schon am 9. Juli am Uhrencup im Einsatz. «Aber es sei gut möglich, dass es einmal ein spezielles Programm geben wird, um den Teamgeist zu fördern oder sich auf die Saison einzustimmen.»

Ob am idyllischen Tegernsee oder in den Alpenregionen in Österreich – oben in der Bildstrecke haben wir einen Sommerfahrplan über Trainingslager, Testspiele und Transfers der Super-League-Clubs zusammengestellt.