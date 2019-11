Der FC Thun setzt ein Lebenszeichen

Und jetzt? Droht den Thunern etwa der nächste Rückschlag? Nach 84 Minuten ist ihr 2-Tore-Vorsprung auf einmal weg. Xamax gleicht zum 2:2 aus, und Xamax will mehr. Das 3:2. Den Sieg. Aber zur Geschichte dieser Begegnung gehört eben auch die Szene, die sich zwei Minuten später zuträgt. Die Berner Oberländer wagen sich noch einmal in die Offensive, bekommen einen Freistoss, und für solche Fälle haben sie Matteo Tosetti. Er schlägt den Ball in den Strafraum, Chris Kablan lenkt mit dem Kopf ab – und darum ist am Ende der Gast der Gewinner.