1155 statt 9400 Zuschauer – Verband hat sich beim Spielort verzockt

Dafür hat man sich beim Schweizer Fussballverband (SFV) möglichst viel Unterstützung von den Rängen gewünscht. Der SFV wählte als Spielort deshalb Winterthur aus. Mit einer Kapazität von 9400 Sitzplätzen schien den Verantwortlichen die Schützenwiese perfekt. «Wir wollten das Stadion füllen», sagte Nationaltrainer Lustrinelli. Daraus wird nun nichts.

Weil es sich um ein offizielles Pflichtspiel der Uefa handelt, müssen die Stadien gemäss Uefa-Reglement die Anforderungen der Kategorie 2 erfüllen. Konkret bedeutet das: Erlaubt sind ausschliesslich Sitzplätze, Stehplätze müssen geschlossen bleiben und Sitzbänke jeglicher Art sind auch nicht zulässig. Die Schützenwiese bietet aber nur 1155 Sitzplätze auf der überdachten Haupttribüne. 1155 Fans statt ausverkauftem Stadion! Wie peinlich.

Aber wie kann das passieren? Ging das Uefa-Reglement beim SFV vergessen?

Die Schweizer müssen eine Kröte schlucken

«Natürlich kennen wir das Reglement», sagt Adrian Knup. Der Sportchef der U-21-Nationalmannschaft weiter: «Wir haben am Dienstag ein Auswärtsspiel in Aserbeidschan und suchten einen Austragungsort in der Nähe des Teamhotels in Regensdorf und dem Flughafen Zürich. Da kamen nur Schaffhausen und Winterthur in Frage.» Im LIPO-Park hätte man aber auf Kunstrasen spielen müssen. Die Uefa legte sich beim Plastik grundsätzlich nicht quer, aber auch hier kam die Eingabe zu spät. Kurzfristig wäre die Verlegung nach Schaffhausen nur möglich gewesen, wenn der Gegner ebenfalls einverstanden gewesen wäre. Die Georgier lehnten dies aber ab. Also zurück nach Winterthur.