Das Nationalteam schlägt in Rom das Basislager auf

Teammanager Damien Mollard sagt, was für Bad Ragaz den Ausschlag gab. (Video: E. Tedesco)

«Die Regenerationsmöglichkeiten rund um das 36.5°C warme Thermalwasser, das aus der Tamina-Schlucht direkt ins Resort fliesst, und die medizinische Kompetenz unseres Hauses bieten perfekte Rahmenbedingungen, um an der EM punkten zu können», sagt CEO Patrick Vogler. Vor der EM wird die Schweiz am 31. Mai in Basel gegen Deutschland testen und zum Abschluss am 4. Juni in St. Gallen ein Länderspiel gegen Liechtenstein absolvieren. Am 8. Juni fliegen die Schweizer ab Zürich nach Baku.

Für die Unterkunft und Trainingsmöglichkeiten in Baku muss der SFV noch zwei Entscheide der Delegationen von Wales und der Türkei abwarten. Die Entscheidung soll bis Ende Woche feststehen.

RomBase-Camp im Land des Gegners

Nach dem Auftaktspiel gegen Wales reist die Nationalmannschaft am 14. Juni ins Basislager nach Rom. Wieso ausgerechnet Rom? «Mental ist es sicher interessanter für die Spieler, in Rom statt in Baku stationiert zu sein. Rom ist für die Familien nach den Spielen auch besser zu erreichen. Und wenn wir weiterkommen, hätten wir für die kommenden Aufgaben eine weniger weite Anreise», argumentiert Vladimir Petkovic.

In der italienischen Hauptstadt wohnt die Mannschaft im Hotel Sheraton Parco de’ Medici. Das 4-Sterne-Hotel ist vom Flughafen aus in kurzer Distanz zu erreichen und ist umgeben von Gärten. Ein 27-Loch Golfplatz und ein Aussenpool laden zum Entspannen und Abschalten zwischen den Spielen ein. Trainieren wird das Nationalteam auf dem Gelände Fulvio Bernardini der AS Roma.