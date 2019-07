Das letzte Puzzleteil fürs YB-Kader liegt bereit

Der Himmel ist strahlend blau, die Hitze drückend, doch über dem Trainingslager der Young Boys im österreichischen Zillertal liegt am Sonntag ein Schatten. Am Morgen hat der Club erfahren, dass die YB-Spielerin Florijana Ismaili seit Samstagnachmittag am Comersee nach einem Badeunfall vermisst wird.

Die 24-Jährige arbeitete bis vor nicht allzu langer Zeit auf der Geschäftsstelle des Clubs, sie ist den Mitgliedern der Profiequipe dementsprechend bekannt. Mit grosser Bestürzung habe man auf die Nachricht reagiert, sagt Trainer Gerardo Seoane. «Wir wünschen der Familie und den Angehörigen viel Kraft.» Solange keine Klarheit über das Schicksal Isamilis herrscht, wollen die Young Boys nicht mehr zum tragischen Vorfall sagen.

Janko ist bereits in Fügen

Die Schocknachricht platzte in Tage, in denen sich die Situation der Young Boys wie der Himmel präsentiert: wolkenlos. Während beim FC Basel das Chaos dominiert, wächst in Bern eine Mannschaft zusammen, der man trotz gewichtiger Abgänge den dritten Titel in Folge zutraut. Nach den schon länger feststehenden Zugängen von Fabian Lustenberger, Marvin Spielmann, Christopher Martins Pereira, Nicolas Bürgy und Vincent Sierro präsentierte YB am Samstag eine weitere Verpflichtung. Vom GC kommt der U-21-Nationalspieler Cédric Zesiger.

Der 21-jährige Berner, aufgewachsen in Treiten im Seeland, gross geworden in der Juniorenabteilung von Xamax, hat für die Zürcher in der vergangenen ­Saison 21 Super-League-Partien bestritten. Der Linksfuss kann in der Defensive sowohl aussen wie innen eingesetzt werden. Er nimmt den Kaderplatz von Loris Benito ein, dessen Vertrag ausgelaufen ist. «Wir suchten einen Spieler, der physisch stark ist und in der Abwehr auf mehreren Positionen spielen kann – wie Loris. Und zudem über Entwicklungspotenzial verfügt», sagt Seoane. Der 194 cm grosse Zesiger erfüllt die Kriterien, seit Samstag trainiert er mit seinen neuen Teamkollegen.

Ebenfalls in Fügen befindet sich Saidy Janko. Der 23-jährige Rechtsverteidiger ist in Begleitung seines Beraters angereist. Noch müssen letzte Details mit seinem jetzigen Arbeitgeber FC Porto geklärt werden. Die Young Boys gehen davon aus, dass sie in Kürze die Verpflichtung des früheren Schweizer Nachwuchsnationalspielers mit Wurzeln in Gambia bekannt geben können.

Janko passt ins Beuteschema des Meisters. Wie die Abgänge Kevin Mbabu und Djibril Sow ­sowie Sierro und Ulisses Garcia wechselte er früh ins Ausland, vermochte sich aber nicht nachhaltig durchzusetzen. Die Vita des beim FC Zürich ausgebildeten Janko ist besonders spektakulär: Mit 17 verliess er den FCZ, um im Nachwuchs von Manchester United zu spielen. Für den Weltclub kam er zu einem Einsatz bei den Profis.

Später spielte er auch für Celtic Glasgow und Saint-Étienne, zuletzt lieh ihn Porto an Nottingham Forest in die zweite englische Liga aus. Er wird Mbabus Platz einnehmen, das letzte fehlende Puzzleteil im YB-Kader.

Sofern keiner der Leistungsträger den Club in den nächsten Wochen verlassen wird – genannt seien Christian Fassnacht und der am Afrika-Cup für die ­Elfenbeinküste engagierte Roger Assalé –, ist die Personalplanung damit abgeschlossen.

Mönchengladbach profitiert



Der im Zusammenhang mit YB seit über einem Jahr erwähnte Umbruch ist also Tatsache, mit Sékou Sanogo (im Winter), dem zurückgetretenen Captain Steve von Bergen sowie den Nationalspielern Mbabu, Benito und Sow sind fünf Stützen nicht mehr da. Die Verkäufe von Sanogo, Mbabu und Sow dürften über 20 ­Millionen Franken einbringen – wobei auch die vor-vormaligen Clubs profitierten. Gemäss dem «Kicker» soll etwa Mönchengladbach im Falle Sows über zwei Millionen Franken erhalten.

«Uns war klar, dass uns früher oder später ein paar Spieler verlassen werden», sagt Seoane auf der Terrasse des Hotels Held in Fügen. Eigentlich habe er schon vor einem Jahr erwartet, dass diese Aufgabe für ihn als ­damals neuen Trainer anstehen würde, meint der 40-Jährige weiter. Seoane spricht von einer ­Herausforderung, die auch Geduld erfordern werde. Eine so dominante Saison wie die letzte, als YB in der Liga nur dreimal verlor und 91 Punkte holte, werde es im Schweizer Fussball vielleicht nie mehr geben.

Und doch ist die Zuversicht und Lust beim Trainer spürbar, wenn er über sein Team spricht. Er erwähnt die Bereitschaft der Mannschaft, sich im Training zu quälen, die Fähigkeit, neue Spieler zu integrieren. Er schwärmt von Sierro, wie er beim 3:1-Testspielsieg am Samstag gegen Stuttgart im Mittelfeld schon ­dirigiert habe, erzählt, wie der neue Abwehrchef Fabian Lustenberger nach einer Woche zu ihm gesagt habe, er fühle sich, als wäre er schon seit einem Jahr in Bern. «Unser Spirit ist hervorragend», sagt Seoane, das mache es neuen Spielern leicht. Sinnbildlich dafür steht Sandro Lauper, der trotz Kreuzbandriss freiwillig mit ins Trainingslager reiste.

YB - Stuttgart 3:1 (2:1)

Sportplatz Fügen. – 700 Zuschauer. – Tore: 4. Hoarau (Schüpbach) 1:0. 25. Gonzalez 1:1. 45. Nsame (Hoarau) 2:1. 83. Petignat (Spielmann) 3:1.

YB 1. Halbzeit: Von Ballmoos; Seydoux, Bürgy, Lustenberger, Schüpbach; Teixeira, Martins Pereira, Gaudino, Ngamaleu; Nsame, Hoarau.

YB 2. Halbzeit: Wölfli; Lotomba, Wüthrich, Kronig, Garcia; Spielmann, Sierro, Petignat, Mambimbi; Nsame (67. Gaudino), Seferi.

Stuttgart: Kobel (65. Grahl); Stenzel (65. Massimo), Kaminski (46. Mack), Badstuber (56. Aidonis), Grözinger (56. Grözinger); Ascacibar; Castro (68. Thommy), Didavi (46. Klimowicz), Karazor; Al Ghaddioui (46. Donis), Gonzalez (46. Gomez).

Bemerkungen: YB ohne Assalé (Afrika-Cup), Camara, Lauper (verletzt) sowie Fassnacht, Sulejmani, Aebischer und Zesiger (geschont oder leicht angeschlagen). – 34. Nsame-Offsidetor aberkannt. – Verwarnungen: 27. Hoarau, 58. Ferreira Silva (beide Foul).

(Berner Zeitung)