«Das kommt nicht von ungefähr»

Im Februar verspielte die ­Borussia viel, die Champions League gegen Tottenham, den Cup gegen Bremen, und in der Meisterschaft verlor sie wegen drei Unentschieden viel Boden auf Bayern. Die Rückschläge waren kein Zufall. Reus fiel in dieser Periode die meiste Zeit wegen eines Muskelfaserrisses aus. Am Ende blieb ihm wieder nur Platz 2, wie schon dreimal zuvor in der Meisterschaft, wie schon dreimal im deutschen Cup und 2013 in der Champions League.

Jetzt ist Juli, Reus sitzt auf einem Stuhl, der fast wie ein Thron aussieht, breit, dick gepolstert. Dieser Stuhl passt in die Umgebung des Grandhotel Quellenhof, in dem es an jeder Ecke nach Luxus riecht. Reus hat Zeit genug gehabt, die Enttäuschungen des Frühjahrs zu verarbeiten. Eine persönliche Genugtuung erhält er wenigstens jetzt: Die deutschen Journalisten haben ihn, wie 2012, zum Spieler des Jahres gewählt. Die Ehrung ist hochverdient.

Reus lässt keine Zweifel zu: Für Dortmund kann nächste Saison nur der Meistertitel das Ziel sein.

Diese Wahl sei die Entschädigung für seine «Tortur nach dem Kreuzbandriss», sagt Reus. Dieses kaputte Band im Knie aus dem Cupfinal 2017 ist so typisch für seine Karriere, für seine Entbehrungen. Im letzten Testspiel vor der WM 2014 wurde er von einem Armenier so schwer am Knöchel verletzt, dass er den ­Titelgewinn Deutschlands in Brasilien verpasste. In der folgenden Saison fiel er öfters aus, und in der übernächsten, 2016/17, erging es ihm lange nicht besser, zuerst war das Schambein entzündet, dann ein Muskel gerissen. Wenigstens stand er im Cupfinal gegen Frankfurt doch noch auf dem Platz, zumindest eine Halbzeit lang, bis das Kreuzband gerissen war. Reus störte das nicht weiter, er feierte den Sieg ausgelassen. Endlich hatte er seinen ersten wichtigen Pokal.

Reus ist weder ein Riese noch ein Brocken, er ist 1,80 m gross und 71 Kilo schwer. Sein Palmarès ist bescheiden. Eine Grösse ist er trotzdem. Offerten lagen ihm ­immer wieder vor, um anderswo vielleicht mehr Titel zu gewinnen und noch mehr Geld zu verdienen, von den «besten Clubs der Welt», wie Watzke einmal sagte. Reus hat allen Verlockungen widerstanden, anders als ­Sahin, Kagawa, Götze, Lewandowski, Hummels, Gündogan, Dembélé oder Aubameyang, die von Dortmund zu den Reichen und Grossen wechselten, nach Spanien, England oder München. Der Dortmunder Junge ist immer geblieben, und sein stärkstes Zeichen für seine Treue sandte er im März 2018 aus, als er seinen Vertrag gleich um vier Jahre bis 2023 verlängerte. Später schrieb «schwatzgelb.de», als Fanmagazin die führende Stimme der Dortmunder Anhänger: «Es gibt kaum einen anderen Spieler, der sich seinen Respekt vom Publikum in Dortmund derart verdienen musste wie Marco Reus.»

Die Busse von 540'000 Euro

Reus muss nun auch in der Heimat nicht darben. Auf 12 Millionen Euro wird sein Jahresgehalt inzwischen geschätzt. Das Gefühl, die Mannschaft als Captain auf den Platz zu führen, ist für ihn «überwältigend». Es sei eine Ehre, diesen Club mitzutragen, sagt er, «man muss nur ein paar Sachen beachten».