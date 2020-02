Mit Teamspirit und Kampfbereitschaft gegen das starke YB

Am Sonntag trifft Lugano zu Hause auf die Young Boys. Wer wird eigentlich in dieser Saison Schweizer Meister?

Es ist schön für die Liga, sieht es nach einem Dreikampf aus. Eine Prognose ist sehr schwierig. Ich würde den FC Basel nicht abschreiben. Sind dort alle Spieler fit, ist das eine richtig starke Truppe. Über die Young Boys müssen wir nicht reden, sie sind der Favorit. Und St.Gallen hat momentan einen Lauf, die Spieler sind jung, gehen auf den Platz, geben Gas und überlegen nicht viel. Die Spielweise der St.Galler gefällt mir, zudem ist das Wettkampfglück in entscheidenden Situationen bei ihnen.

Wie zum Rückrundenstart gegen den FC Lugano, als Ihr Team zur Pause eigentlich mindestens 2:0 und nicht 1:0 hätte führen müssen.

Zum Beispiel. Und dann kassierten wir in der 55. Minute mit dem ersten ernsthaften Schuss auf unser Tor gleich das 1:1 und verloren 1:3. Das war hart, weil unsere Leistung lange Zeit ausgezeichnet war. Gegen Xamax und in Thun aber waren wir zuletzt nicht mehr so homogen. Es ist deshalb sehr wichtig, am Sonntag gegen das starke YB Teamspirit, Kampfbereitschaft, Entschlossenheit, Ehrgeiz und Winnermentalität zu zeigen.

