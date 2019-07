Das ist das neue YB-Trikot

Am Freitag hat der BSC YB sein neues Trikot für die Saison 2019/2020 vorgestellt. Der YB-Torschützenkönig Guillaume Hoarau präsentiert das neue Dress in einem heorisch anmutenden Video – und in gewohnt charmanter Manier.

Unterstützt wird er dabei von Fabian Lustenberger, David von Ballmoos und Marco Wölfli, die das Ersatzdress sowie die Goalietrikots für die neue Saison präsentieren.