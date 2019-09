Dann wird sie halt Fussballerin

Semenya, die schon während ihrer Schulzeit als Kind jede freie Minute auf dem Fussballplatz verbrachte, sagte zu ihrer zukünftigen Karriere: «Ich bin dankbar für diese Möglichkeit und ich schätze die Liebe und die Unterstützung, die ich bereits jetzt von meinem Team erhalte. Ich freue mich auf diese neue Reise und ich hoffe, dass ich viel zum Erfolg des Clubs beitragen kann.»

«Sie hat alle Grundlagen»

Auch in ihrem künftigen Verein freuen sie sich bereits auf die zweifache Olympiasiegerin. Nationalmannschafts-Kapitänin Janine van Wyk sagte: «Ich fühle mich absolut geehrt, dass sie von allen anderen Frauenclubs der Welt unseren Verein ausgewählt hat. Ich habe sie bei ihrem ersten Training mit dem Team begrüsst und war beeindruckt. Sie hat definitiv alle Grundlagen.»

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. ???? pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF — Caster Semenya (@caster800m) September 6, 2019

Die Zukunft Semenyas auf dem Fussballplatz scheint also schon mal gut gestartet zu sein. Wie es für sie als 800-Meter-Läuferin weitergeht, ist allerdings unklar. Nach einem Entscheid des Schweizer Bundesgerichts und dem Internationalen Leichtathletikverband IAAF müsste Semenya ihren Testosteronspiegel durch die Einnahme von Hormonen senken, damit sie auch in Zukunft auf den Distanzen zwischen 400 Metern und der Meile (1,61 Kilometer) starten dürfte. Bei der WM in Doha, die am 27. September beginnt, wird Semenya nicht teilnehmen.