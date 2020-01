Constantin: «Der neue Trainer hat schon angefangen»

Es ist wieder einmal wild spekuliert worden, natürlich wurden auch grosse Namen wie Mircea Lucescu herumgereicht – aber der neue Trainer des FC Sion ist einer mit überschaubarem Bekanntheitsgrad: Ricardo Dionisio Pereira, 37-jähriger Portugiese, bislang Coach von Stade Nyonnais in der Promotion League. Am Freitagnachmittag wird er in Riddes offiziell vorgestellt.