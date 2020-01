City weiter, United muss noch einmal ran

Zuvor hatte Port Vales Leon Legge einen Weitschuss des 23-jährigen Oleksandr Zinchenko unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt. Kurz vor der Halbzeit brachte Sergio Agüero die Citizens wieder in Führung. Jungtalent Taylor Harwood-Bellis sorgte mit seinem ersten Tor für die Profis in der 58. Minute für die Vorentscheidung, 20 Minuten später traf Phil Foden zum 4:1-Endstand.

United muss ins Wiederholungsspiel

Die Premier-League-Rivalen Wolverhampton und Manchester United müssen nach einem 0:0 beim Aussenseiter ein Wiederholungsspiel in Manchester bestreiten. Hingegen erreichte der FC Southampton gegen Zweitligist Huddersfield Town die nächste Cuprunde. Der Premier-League-Tabellenzweite Leicester City gewann 2:0 (2:0) gegen Wigan Athletic aus der zweiten Liga. Wigan startete mit einem Eigentor (19. Minute) denkbar schlecht in die Partie. Noch kurz vor der Halbzeitpause sorgte Mittelfeldspieler Harvey Barnes mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Newcastle stolpert über 40-jährigen Stürmer

Newcastle muss in der dritten Runde des FA Cups noch einmal ran. Grund dafür ist ein später Ausgleichstreffer in der Partie gegen den AFC Rochdale. Zuvor ging das Premier-League-Team durch das Tor von Miguel Almirón in der 17. Minute in Führung.

Wilbraham war in der zweiten Halbzeit für den 24 Jahre jüngeren Nachwuchsspieler Kwadwo Baah eingewechselt worden. Der älteste Torschütze im englischen Pokal ist er aber nicht. Zuletzt hatte im Dezember 2015 der damals 22 Tage ältere Jamie Cureton für Dagenham & Redbridge einen Treffer erzielt. Im Spiel gegen Rochdales musste Newcastle auf den Schweizer Nationalspieler Fabian Schär verzichten. Er fehlt zurzeit wegen einer Oberschenkelverletzung.

Wilbraham war in der zweiten Halbzeit für den 24 Jahre jüngeren Nachwuchsspieler Kwadwo Baah eingewechselt worden. Der älteste Torschütze im englischen Pokal ist er aber nicht. Zuletzt hatte im Dezember 2015 der damals 22 Tage ältere Jamie Cureton für Dagenham & Redbridge einen Treffer erzielt. Im Spiel gegen Rochdales musste Newcastle auf den Schweizer Nationalspieler Fabian Schär verzichten. Er fehlt zurzeit wegen einer Oberschenkelverletzung.

