Chemnitz-Fans sorgen erneut für Eklat

«Bedrohungen und Aussagen wie ‹Thomas Sobotzik, du Judensau› oder ‹Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger› dürfen in unserer Gesellschaft keine Akzeptanz haben. Der Chemnitzer FC prüft derzeit alle rechtlichen Schritte und wird diese konsequent umsetzen», teilte der Verein mit.

Am Montag wollen sich die CFC-Verantwortlichen zusammensetzen und über die aktuelle Situation sowie Konsequenzen beraten. Weder Sobotzik noch Vereinssprecher Steffen Wunderlich waren am Sonntag für eine weitere Stellungnahme erreichbar.

Die Fans bestreiten die Vorwürfe

Während der zweiten Halbzeit soll es nach Angaben des CFC zu den Bedrohungen und rassistischen sowie antisemitischen Aussagen im Gästeblock gekommen sein. Daraufhin verzichtete die Mannschaft darauf, sich nach dem Spiel von den eigenen Anhängern zu verabschieden. Als Sobotzik und Wunderlich dies den Fans mitteilten, sollen gemäss des Pressesprechers des CFC aus der Kurve weitere Beleidigungen geäussert worden seien. «Wir wollen nicht, dass diese Leute den Ruf des Chemnitzer FC ruinieren», sagte Wunderlich.

Von Fanseite wurden die Beleidigungen offenbar nicht vernommen. «Ich war in München vor Ort und habe keinerlei Rufe gehört. Allerdings sass ich auch auf der Haupttribüne. Mittlerweile habe ich mit mehreren Fans gesprochen, die haben mir versichert, dass es solche Rufe und Beleidigungen nicht gegeben hat», sagte Markus Müller, Sprecher des Chemnitzer Fanszene e.V. dem MDR.

Entlassener Spieler klagt gegen Club

Bereits nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 16. August hatte der CFC wegen Schmierereien im eigenen Stadion Anzeige erstattet. Auf einer Herrentoilette sei ein Graffiti «KS und TS töten» entdeckt worden. Damit sollen der unpopuläre Insolvenzverwalter Klaus Siemon und Sobotzik gemeint gewesen sein. Zudem war auf einen Wellenbrecher im Stehplatzbereich ein Hakenkreuz gesprüht worden. Die Polizei ermittelt.

Der CFC steht seit längerer Zeit mit Negativschlagzeilen im Fokus. Der Club hatte Stürmer Frahn kürzlich wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Szene gekündigt. Dagegen geht der 32-Jährige nach einem Bericht der «Freien Presse» gerichtlich vor.

Vorausgegangen war ein Eklat im März, als Frahn nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift «Support your local Hools» (Unterstütze deine lokalen Hools) hochgehalten hatte. Zuvor hatten Fans des CFC den gestorbenen Hooligan und Rechtsextremisten Thomas H. mit einer aufwendigen Choreographie geehrt. Er gilt als Gründer der Hooligan-Vereinigung HooNaRa (Hooligans, Nazis, Rassisten).

Frahn wehrt sich

Inzwischen hat sich Frahn selbst geäussert. Er kritisiert das Verhalten der Fans scharf und droht mit rechtlichen Schritten. «Diese unzumutbaren Äusserungen von Teilen des Fan-Anhangs, bei denen Spieler und Verantwortliche beleidigt, rassistisch oder antisemitisch verunglimpft werden, sind vollkommen inakzeptabel – diese Personen gehören vom Verein ausgeschlossen», schrieb Frahn am Montag in einem Facebook-Eintrag. Und weiter: «Ein absoluter Tiefschlag, den ich mit grosser Bestürzung wahrgenommen habe, war der Ausspruch meines Namens im Zusammenhang mit einer rassistischen Beleidigung. An dieser Stelle distanziere ich mich ganz klar von solchen Äusserungen und werde mir strafrechtliche Schritte vorbehalten, sollte mein Name weiterhin in Zusammenhang mit rechtsradikalen Beleidigungen verwendet werden.»