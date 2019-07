Brasilien besiegt sein Trauma

Im Gegenteil: Argentinien war darauf gepolt, dem Impetus der Brasilianer mit stoischer Ruhe zu begegnen. Gleichwohl hatten sie die erste Chance, durch einen 30-Meter-Gewaltschuss von Leandro Paredes (12.), der Ball flog knapp übers brasilianische Tor. Erst danach begannen die Brasilianer, ihre sterile Dominanz in Torgelegenheiten zu verwandeln: Stürmer Gabriel Jesus dribbelte sich nach einem absurden Fehler im Aufbauspiel von Argentiniens Juan Foyth zwar zunächst ins Nirwana (17.). Wenige Sekunden später aber zeigte er Geistesgegenwart.

Nach dem 1:0 verfällt Argentinien in Melancholie

Captain Daniel Alves nahm das defensive Mittelfeld der Argentinier auseinander, indem er erst Acuña überlupfte, dann Paredes austanzte und schliesslich Firmino bediente, der von der rechten Strafraumseite auf Gabriel Jesus passte. Er traf aus fünf Metern flach ins Tor – und schoss die Brasilianer mit seinem ersten Turniertreffer in Führung.

Die Argentinier verfielen in Melancholie. Ein Standard Messis aus dem Halbfeld aber entzündete ihren Vortrag wieder, kehrte die Vorzeichen der Partie nach einer halben Stunde um: Agüero köpfte Messis hoch in den Strafraum getretenen Freistoss an die Querlatte, von dort sprang er sichtlich vor die Linie. Es folgte ein Messi-Solo über das halbe Feld, der in einen Pass auf Agüero mündete, diesmal scheiterte der blondierte Angreifer aber aus spitzem Winkel an Torwart Allison (30.). Nichts aber war erhebender als ein Messi-Dribbling im Strafraum, bei dem er vier Brasilianer hüftsteifer wirken liess als jeden deutschen Zweitligavorstopper. Das Publikum reagierte mit «Messi»-Rufen. Wohlgemerkt: das brasilianische Publikum.

Nach der Pause begann Argentinien, Spielzüge aneinanderzureihen, die im Stadion einen Duft von Ausgleich verströmten. Nach Fernschüssen von Lautaro Martínez und Rodrigo De Paul begann das anfangs so fiebrige Publikum zu erkalten, irregeleitete Aktionen der eigenen Mannschaft mit Pfiffen zu quittieren. Einzig eine Delikatesse von Gabriel Jesus wurde goutiert: Er spielte Coutinho frei, der aber aus elf Metern am Tor vorbei zielte. In der 57. Minute hätte fast die Stunde Messis geschlagen: Einen abgeblockten Schuss von Lautaro Martínez jagte er aus spitzem Winkel an den Pfosten. Wenig später hielt Torwart Allison einen Freistoss, den Messi aus 18 Metern gegen den Winkel gezirkelt hatte (66.).

«Haben den ersten Schritt getan»

Doch als alles darauf hindeutete, dass Brasilien einer Abwehrschlacht entgegentaumelte, tauchte Gabriel Jesus wieder auf. Nach einer Szene, bei der die Argentinier einen Penalty reklamierten, konterte Gabriel Jesus über die linke Seite, liess auf seinem 50 Meter langen Weg unter anderen seinen City-Mannschaftskameraden Otamendi aussteigen – und bediente Firmino mit einem feinen Pass. Der Stürmer musste nur noch einschieben, um den neunten Sieg Brasiliens im elften Südamerika-Klassiker zu besiegeln, der im Rahmen der Copa América ausgetragen wurde.

Brasilien trifft am Sonntag im Finale von Rio de Janeiro auf den Sieger aus der Partie zwischen Peru und Titelverteidiger Chile, sie tragen am Mittwoch in Porto Alegre den Pazifik-Klassiker aus. Ein Sieg Brasiliens wäre der erste Sieg in einem internationalen Turnier seit 2007. «Wir haben den ersten Schritt getan, nun muss der zweite folgen», sagte Brasiliens Captain Dani Alves.