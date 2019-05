Bei Chelsea liegen die Nerven blank

Erzürnt war Sarri schon vergangene Woche gewesen. Nach dem Abschluss der Spielzeit in der Premier League musste er mit seinem Team eine mehrtägige PR- und Testspiel-Tournee durch die USA unternehmen. Diese hatte der Club schon vor Monaten eingefädelt. Die zweieinhalb Wochen Pause zwischen dem Ende der Meisterschaft und dem Final der Europa League sollen schliesslich sinnvoll genutzt werden. Doch für Sarri war diese Planung und Vorbereitung «unprofessionell und inakzeptabel». Nicht zum ersten Mal wetterte der Neapolitaner gegen die Clubführung, doch diesmal dürfte ihn seine Kritik den Job kosten – egal, ob er mit Chelsea den Final gewinnt oder nicht.

Für Unruhe hatte Sarri schon Ende Januar gesorgt. Nach der 0:4-Niederlage bei Bournemouth – die Londoner hatten seit 1996 in der Liga nicht mehr so hoch verloren – liess er seine Mannschaft rund eine Stunde lang in der Garderobe schmoren. Auch seine Assistenten mussten draussen bleiben. Der Coach wollte mit dieser Aktion seinen Spielern eine Erklärung für ihren desaströsen Auftritt abverlangen. Danach stellte er sich sogar selbst in Frage: «Vielleicht ist es auch mein Fehler. Vielleicht kann ich sie nicht motivieren.» Aber das Team sei sehr stark und könne auch ohne Trainer gewinnen, fügte er damals an.

Das nächste Missverständnis?

Negativschlagzeilen hatte ihm auch der Final im Ligacup vom 24. Februar gegen Manchester City eingebracht. Kurz vor Ablauf der Verlängerung (beim Stand von 0:0) wollte Sarri Goalie Kepa auswechseln. Der Spanier hatte sich zuvor zweimal pflegen lassen müssen und der Trainer wollte vor dem sich anbahnenden Penaltyschiessen kein Risiko eingehen. Doch Kepa weigerte sich, Ersatzkeeper Willy Caballero Platz zu machen. Sarri schäumte am Spielfeldrand vor Wut, brüllte immer wieder in Richtung Kepa und machte sich zwischenzeitlich auf den Weg zur Kabine. In der Pause zwischen Verlängerung und Elfmeterschiessen musste Verteidiger Antonio Rüdiger den Italiener zurückhalten, damit sich dieser nicht vor laufenden Kameras den Torhüter vorknöpfte. Chelsea verlor das Penaltyschiessen 3:4 – und Sarri viel Kredit.

Video: Chelsea-Goalie lässt sich nicht auswechseln