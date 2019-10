Bayerns Boateng – der Abgeschriebene soll es richten

Doch Hoeness sagt generell ziemlich viel über ziemlich viele, und so dürfte der Präsident auch über Boateng bald schon wieder etwas anderes sagen. Denn der Berliner ist für den kriselnden FCB vielleicht gerade so wichtig wie seit Monaten nicht mehr. Süle, sein Nachfolger in der Innenverteidigung? Fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus, verpasst womöglich sogar die EM 2020. Hernandez, sein Mitkonkurrent in der Abwehr? Verletzte sich am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus (3:2) am Innenband und fällt mehrere Wochen aus. Noch in der Länderspielpause reklamierte Bayern heftig beim französischen Verband, der den angeblich angeschlagenen Hernandez aufgeboten und eingesetzt hatte.

Die Logik, warum man jetzt weiter gegen Französichen Verband schiesst wegen #Hernandez, ihn aber selber spielen lässt, wenn er doch angeblich angeschlagen ist, erschliesst sich mir nicht so richtig. Das ist doch ein klares Ablenkungsmanöver vom eigenen Verschulden #FCB@Brazzo — Stefan Hübner (@HuebnerMobil) October 23, 2019

Beim bescheidenen Auftritt in Athens Hafenviertel löste Boateng nach einer Stunde den verletzten Hernandez ab. In der Meisterschaft pendelte Boateng zwischen Bank, Tribüne und Startelf, wurde von Trainer Niko Kovac immer etwas herumgeschoben. Damit dürfte jetzt Schluss sein, Boateng wieder die zentrale Figur in der Abwehr werden. Ob der nach den brüskierenden Äusserungen von Hoeness noch Lust hat, sich für den FC Bayern zu zerreisssen, wird sich zeigen. Im Sommer zerschlug sich ein Wechselvorhaben zu Juventus Turin, erste Gerüchte handelten auch von einem Transfer in seine Heimatstadt, zu seinem ersten Bundesligaclub Hertha Berlin.

Rummenigge: «Wir spielen zu sorglos»

Boatengs Aktivitäten neben dem Platz erweckten zuletzt nicht unbedingt den Eindruck eines hundertprozentig auf seinen Arbeitgeber fokussierten Fussballers. In der Länderspielpause war er bei der Buchvorstellung von Rihanna in New York, anschliessend gab er während vier Tagen an, sich um «familäre Dinge» kümmern zu müssen. Gleichzeitig wechselte er noch seinen Berater.

Die Beziehung zu Boateng ist nur eine von vielen Baustellen derzeit bei den Bayern. Noch in der Nacht nach dem Spiel gegen Piräus zeigte sich die Führungsriege wenig begeistert von der derzeitigen Einstellung im Team. Clubchef Karl-Heinz Rummenigge hielt beim Teamessen im Hotel eine Rede und sagte dort: «Wir müssen auch ein bisschen selbstkritisch sein. Wir spielen mir gerade ein bisschen zu sorglos.»

Wenn der Ouzo nicht aufs Haus geht #OLYFCBpic.twitter.com/7lzesqyljR — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) October 22, 2019

Tatsächlich haben die Bayern gerade defensiv trotz noch immer einigermassen positiven Resultaten seit Wochen einen Hänger. In fünf Spielen in Folge haben sie jeweils zwei Tore bekommen, und das nicht nur gegen Champions-League-Teilnehmer wie Piräus oder Tottenham, sondern auch gegen Bundesliga-Schlusslicht Paderborn (3:2) oder zuletzt am Wochenende gegen Augsburg (2:2). Mit Boateng soll nun ein vermeintlich Abgeschriebener helfen, das wieder hinzubiegen.